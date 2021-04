தேசிய செய்திகள்

நக்சலைட்டுகளுடனான துப்பாக்கிச்சண்டையில் 22 வீரர்கள் உயிரிழப்பு + "||" + 22 security personnel have lost their lives in the Naxal attack at Sukma-Bijapur in Chhattisgarh, says SP Bijapur, Kamalochan Kashyap

நக்சலைட்டுகளுடனான துப்பாக்கிச்சண்டையில் 22 வீரர்கள் உயிரிழப்பு