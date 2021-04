மாநில செய்திகள்

ஊழல் ஆட்சி நடத்துகிற அதிமுக ஆட்சியை அகற்ற மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக்கு மக்கள் ஆதரவளிக்க வேண்டும் - கே.எஸ்.அழகிரி + "||" + The people must support the secular progressive coalition to overthrow the AIADMK regime KS Alagiri

ஊழல் ஆட்சி நடத்துகிற அதிமுக ஆட்சியை அகற்ற மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக்கு மக்கள் ஆதரவளிக்க வேண்டும் - கே.எஸ்.அழகிரி