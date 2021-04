தேசிய செய்திகள்

சத்தீஸ்கரில் நக்சல்கள் தாக்குதலில் உயிரிழந்த வீரர்களின் குடும்பத்தினருக்கு குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இரங்கல் + "||" + The killing of the security personnel while battling Maoist insurgency in Chhattisgarh is a matter of deep anguish. My condolences to the bereaved families. President Ram Nath Kovind

