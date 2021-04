சட்டசபை தேர்தல் - 2021

காரைக்கால்: ரூ.90 ஆயிரம் பணம், தங்க நாணயம் பறிமுதல் - தேர்தல் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + 90 Thousand Rupees Money and Gold Seized in Puducherry by Election Flying Squad

காரைக்கால்: ரூ.90 ஆயிரம் பணம், தங்க நாணயம் பறிமுதல் - தேர்தல் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை