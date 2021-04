தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தான்; ஜோத்பூர் ஐஐடி மாணவர்கள் 70 பேருக்கு கொரோனா + "||" + 65-70 students have tested positive so far at Rajasthan's IIT Jodhpur.

