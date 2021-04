சட்டசபை தேர்தல் - 2021

‘சனாதன தர்மம்’ என்ற நச்சுக் கொள்கையை எதிர்த்துப் போராடி வென்றவர் தந்தை பெரியார் - ப.சிதம்பரம் டுவீட் + "||" + Periyar is a Person who fought and Won aginst poisonous sanatana dharma say P Chidambaram

