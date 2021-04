மாநில செய்திகள்

சிவகாசி அருகே பட்டாசு ஆலையில் வெடி விபத்து ஒருவர் பலி + "||" + One killed in firecracker blast near Sivakasi

சிவகாசி அருகே பட்டாசு ஆலையில் வெடி விபத்து ஒருவர் பலி