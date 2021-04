சினிமா செய்திகள்

கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நடிகர் அக்‌ஷய் குமார் மருத்துவமனையில் அனுமதி + "||" + Akshay Kumar Hospitalised After Testing COVID-19 Positive: "Hope To Be Back Home Soon"

கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நடிகர் அக்‌ஷய் குமார் மருத்துவமனையில் அனுமதி