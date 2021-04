மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் வரும் 7-ம் தேதிக்குப் பிறகு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்படும் - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + No plan to impose full lockdown in TN as of Now

தமிழகத்தில் வரும் 7-ம் தேதிக்குப் பிறகு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்படும் - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன்