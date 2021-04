மாநில செய்திகள்

'எனது உடல் நலன் குறித்து அக்கறையுடன் விசாரித்த அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி!’ - கனிமொழி எம்.பி. டுவீட் + "||" + Kanimozhi MP Thanked Those who Wish Her Speedy Recovery From Coronavirus

