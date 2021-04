மாநில செய்திகள்

7-ம் தேதி வரை தமிழகத்தில் 11 மாவட்டங்களில் இயல்பை விட வெயில் அதிகம் இருக்கும் -சென்னை வானிலை மையம் எச்சரிக்கை + "||" + Until the 7th In 11 districts of Tamil Nadu, the sun will be higher than normal Chennai Meteorological Center Warning

7-ம் தேதி வரை தமிழகத்தில் 11 மாவட்டங்களில் இயல்பை விட வெயில் அதிகம் இருக்கும் -சென்னை வானிலை மையம் எச்சரிக்கை