தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணியை விரைவுபடுத்த வேண்டும் - பிரதமருக்கு கெஜ்ரிவால் கடிதம் + "||" + Kejriwal writes to Modi: Need to expand, fasten pace of Covid vaccination

கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணியை விரைவுபடுத்த வேண்டும் - பிரதமருக்கு கெஜ்ரிவால் கடிதம்