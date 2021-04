உலக செய்திகள்

இந்தோனேசியாவில் கொட்டி தீர்த்த கன மழை: பலி எண்ணிக்கை 101 ஆக உயர்வு + "||" + Flash floods & landslides in Indonesia have led to death of at least 101 people

