தேசிய செய்திகள்

சிக்கிம் - நேபாளம் எல்லை அருகே நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 5.4 ஆக பதிவு + "||" + Earthquake of magnitude 5.4 on the Richter scale occurred near Sikkim-Nepal border at 2049 hours

சிக்கிம் - நேபாளம் எல்லை அருகே நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 5.4 ஆக பதிவு