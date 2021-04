மாநில செய்திகள்

நடிகர் கார்த்திக் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக, மருத்துவமனையில் மீண்டும் அனுமதி + "||" + Actor Karthik has been admitted to hospital again due to ill health

