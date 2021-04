தேசிய செய்திகள்

தமிழகம் உள்பட 5 மாநிலங்கள் நாட்டில் அதிக அளவில் கொரோனா பாதிப்புகளை கொண்டுள்ளன + "||" + Five states, including Tamil Nadu, have the highest number of corona infections in the country

