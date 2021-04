சட்டசபை தேர்தல் - 2021

சென்னை : தேனாம்பேட்டையில் உள்ள எஸ்.ஐ.இ.டி வாக்குச்சாவடியில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வாக்களித்தார் + "||" + Chennai: DMK leader Stalin cast his vote at the SIET polling booth in Thenampet

