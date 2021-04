தேசிய செய்திகள்

ரஷ்ய ராணுவ உபகரணங்களை இந்தியாவில் தயாரிப்பது குறித்து ஆலோசனை - ரஷ்ய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி தகவல் + "||" + Discussed prospective and additional manufacturing of Russian military equipment in India Says Russian Foreign Minister Sergey Lavrov

