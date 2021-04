உலக செய்திகள்

உலகில் 10-ல் ஒருவருக்கு சிறுநீரக பாதிப்பு - அபுதாபியில் நடந்த மருத்துவ கருத்தரங்கில் தகவல் + "||" + Kidney damage in one in 10 people in the world - information at a medical seminar in Abu Dhabi

உலகில் 10-ல் ஒருவருக்கு சிறுநீரக பாதிப்பு - அபுதாபியில் நடந்த மருத்துவ கருத்தரங்கில் தகவல்