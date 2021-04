மாநில செய்திகள்

விரலில் தீட்டப்பட்ட அழியாத மை: சமூக வலைதளத்தை கலக்கிய இளம் வாக்காளர்கள் - ‘ஒரு விரல் புரட்சி’ எனும் பெயரில் டிரெண்டிங் + "||" + Young voters stirring up social media - Trending in the name of ‘One Finger Revolution’

விரலில் தீட்டப்பட்ட அழியாத மை: சமூக வலைதளத்தை கலக்கிய இளம் வாக்காளர்கள் - ‘ஒரு விரல் புரட்சி’ எனும் பெயரில் டிரெண்டிங்