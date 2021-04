தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி முகாம்களை பணியிடங்களில் நடத்த மத்திய அரசு அனுமதி + "||" + Permission from the federal government to conduct corona vaccination camps in the workplace

