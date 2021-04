தேசிய செய்திகள்

பெற்றோர் தங்கள் கனவை நிறைவேற்றும் கருவியாக குழந்தைகளை மாற்றுகிறார்கள் - பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு + "||" + Parents turn children into instruments to fulfill their dream - PM Modi

பெற்றோர் தங்கள் கனவை நிறைவேற்றும் கருவியாக குழந்தைகளை மாற்றுகிறார்கள் - பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு