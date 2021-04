மாநில செய்திகள்

தமிழக அரசின் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை அனைவரும் கடைபிடிக்க வேண்டும் - தமிழக ஆளுநர் வேண்டுகோள் + "||" + Everyone should abide by the corona restrictions of the Tamil Nadu government - the request of the Governor of Tamil Nadu

தமிழக அரசின் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை அனைவரும் கடைபிடிக்க வேண்டும் - தமிழக ஆளுநர் வேண்டுகோள்