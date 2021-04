கிரிக்கெட்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த சச்சின் டெண்டுல்கர் வீடு திரும்பினார்... + "||" + Sachin Tendulkar back home from hospital: I will remain isolated to rest and recuperate

