மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை: அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் மூத்த ஐஏஸ் அதிகாரிகள் கண்காணிப்பு அலுவலர்களாக நியமனம் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Corona prevention measures: Senior IAS officers appointed as monitoring officers for all districts - Government of Tamil Nadu

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை: அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் மூத்த ஐஏஸ் அதிகாரிகள் கண்காணிப்பு அலுவலர்களாக நியமனம் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு