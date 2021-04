தேசிய செய்திகள்

சவாலான சூழ்நிலை மீண்டும் உருவாகி வருகிறது - மாநில மந்திரிகளுடனான ஆலோசனை கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + A challenging situation is emerging again says PM Modi on Coronavirus Situation

