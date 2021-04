தேசிய செய்திகள்

நொய்டாவில் ஏப்ரல் 17-ம் தேதி வரை இரவு நேர ஊரடங்கு அமல் + "||" + Night curfew has been imposed in Noida between 10 pm & 5 pm till April 17 in view of rising cases of COVID-19.

