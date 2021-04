மாநில செய்திகள்

கோவில் திருவிழாக்களுக்கு தடை: உலகப்புகழ் பெற்ற மதுரை சித்திரை திருவிழாவுக்கு விதிவிலக்கு கிடைக்குமா? - பக்தர்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Ban on temple festivals: Will there be an exception to the world famous Madurai Chithirai festival? - Expectation of devotees

கோவில் திருவிழாக்களுக்கு தடை: உலகப்புகழ் பெற்ற மதுரை சித்திரை திருவிழாவுக்கு விதிவிலக்கு கிடைக்குமா? - பக்தர்கள் எதிர்பார்ப்பு