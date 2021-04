சினிமா செய்திகள்

தனுஷ் நடித்த கர்ணன் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியானது; ரசிகர்கள் உற்சாகம் + "||" + The movie Karnan starring Dhanush was released in theaters; The fans are excited

தனுஷ் நடித்த கர்ணன் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியானது; ரசிகர்கள் உற்சாகம்