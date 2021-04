தேசிய செய்திகள்

முக கவசம் அணியாவிட்டால் ரூ.1000 அபராதம் தெலுங்கான முதல்வர் அறிவிப்பு + "||" + Rs 1000 fine on those not wearing masks in Telangana: CM KCR

முக கவசம் அணியாவிட்டால் ரூ.1000 அபராதம் தெலுங்கான முதல்வர் அறிவிப்பு