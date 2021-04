தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் ஆஸ்பத்திரியில் தீ; 4 நோயாளிகள் பலி + "||" + Maharashtra A fire broke out at a COVID hospital in Nagpur Around 27 patients at the hospital were shifted to other hospitals

