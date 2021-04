மாநில செய்திகள்

தியேட்டர்கள், கேளிக்கை விடுதிகள் போல திருமண விழாக்களிலும் 50 சதவீதம் பேர் கலந்து கொள்ள அனுமதிக்க வேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை + "||" + 50 per cent people should be allowed to attend wedding ceremonies - a request to the Tamil Nadu government

தியேட்டர்கள், கேளிக்கை விடுதிகள் போல திருமண விழாக்களிலும் 50 சதவீதம் பேர் கலந்து கொள்ள அனுமதிக்க வேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை