மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நெறிமுறைகளை பொதுமக்கள் முறையாக பின்பற்றினால் முழு ஊரடங்கு வராது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேட்டி + "||" + Full curfew will not come if the public follows the Corona prevention protocol properly - Interview with Chief Minister Palanisamy

கொரோனா தடுப்பு நெறிமுறைகளை பொதுமக்கள் முறையாக பின்பற்றினால் முழு ஊரடங்கு வராது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேட்டி