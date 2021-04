தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில் இன்று 4-ம் கட்ட வாக்குப்பதிவு காலை 7 மணிக்கு விறு விறுப்புடன் தொடங்கியது + "||" + Voting for the fourth phase of WestBengalPolls begins, 44 seats across 5 districts in fray

மேற்கு வங்காளத்தில் இன்று 4-ம் கட்ட வாக்குப்பதிவு காலை 7 மணிக்கு விறு விறுப்புடன் தொடங்கியது