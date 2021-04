உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்து ராணியின் கணவர் பிலிப் மறைவு; அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் இரங்கல் + "||" + The death of Philip, husband of the Queen of England; Condolences to US President Joe Biden

இங்கிலாந்து ராணியின் கணவர் பிலிப் மறைவு; அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் இரங்கல்