தேசிய செய்திகள்

உலகிலேயே மிகவும் வேகமாக 10 கோடி தடுப்பூசி போட்டு இந்தியா சாதனை + "||" + Covid-19 vaccination: India administers more than 10 cr doses so far

