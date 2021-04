உலக செய்திகள்

கிழக்கு உக்ரைனில் ஆக்கிரமிப்பு: ரஷியாவின் செயல்களுக்கு அமெரிக்கா கடும் கண்டனம் + "||" + U.S. warns of consequences to Russian aggression in eastern Ukraine

கிழக்கு உக்ரைனில் ஆக்கிரமிப்பு: ரஷியாவின் செயல்களுக்கு அமெரிக்கா கடும் கண்டனம்