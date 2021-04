மாநில செய்திகள்

கொரோனா தொடர்புடைய விதிகளை மீறி சென்னை காசிமேட்டில் குவிந்த மக்கள் + "||" + People congregating at the fish market in Kasimedu, Chennai ​in violation of corona related rules

கொரோனா தொடர்புடைய விதிகளை மீறி சென்னை காசிமேட்டில் குவிந்த மக்கள்