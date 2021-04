உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் கடையில் புகுந்து துப்பாக்கி சூடு: ஒருவர் உயிரிழப்பு; 3 பேர் காயம் + "||" + Shooting in the US: One killed; 3 people were injured

அமெரிக்காவில் கடையில் புகுந்து துப்பாக்கி சூடு: ஒருவர் உயிரிழப்பு; 3 பேர் காயம்