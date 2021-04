தேசிய செய்திகள்

கொரோனா மீட்பு சிகிச்சை பெறுவோரில் 70 சதவீதத்தினர் 5 மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்கள் + "||" + About 70 percent of those receiving corona recovery treatment are from 5 states

கொரோனா மீட்பு சிகிச்சை பெறுவோரில் 70 சதவீதத்தினர் 5 மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்கள்