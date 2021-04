தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் 35 லட்சம் தடுப்பூசி டோஸ் போடப்பட்டன - சுகாதார அமைச்சகம் தகவல் + "||" + 35 lakh vaccine doses were given across the country

நாடு முழுவதும் 35 லட்சம் தடுப்பூசி டோஸ் போடப்பட்டன - சுகாதார அமைச்சகம் தகவல்