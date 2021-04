உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவின் தென் பகுதி மாகாணங்களில் திடீரென வீசிய புயல்: 2 பேர் பலி; கட்டிடங்கள் சேதம் + "||" + At least two dead as strong winds and rain hit southern US

அமெரிக்காவின் தென் பகுதி மாகாணங்களில் திடீரென வீசிய புயல்: 2 பேர் பலி; கட்டிடங்கள் சேதம்