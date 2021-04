உலக செய்திகள்

இந்தோனேசியாவில் செரோஜா புயல் பாதிப்புக்கு 177 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + At least 177 people have been killed in a series of hurricanes in Indonesia

இந்தோனேசியாவில் செரோஜா புயல் பாதிப்புக்கு 177 பேர் உயிரிழப்பு