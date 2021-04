மாநில செய்திகள்

பட்டாசு ஆலைகளில் விபத்துகளை தவிர்க்க அனுபவம் வாய்ந்த பணியாளர்களை மட்டுமே பணியில் அமர்த்த வேண்டும் - மத்திய அரசு அதிகாரி வலியுறுத்தல் + "||" + Only experienced staff should be employed to avoid accidents at firecracker factories - Central Government official insisted

பட்டாசு ஆலைகளில் விபத்துகளை தவிர்க்க அனுபவம் வாய்ந்த பணியாளர்களை மட்டுமே பணியில் அமர்த்த வேண்டும் - மத்திய அரசு அதிகாரி வலியுறுத்தல்