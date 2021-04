தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் கொரோனா பாதிப்பு உயர்வு; மதியம் 12 மணிக்கு கெஜ்ரிவால் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் + "||" + Corona vulnerability on the rise in Delhi; Kejriwal led consultative meeting at 12 noon

