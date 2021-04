மாநில செய்திகள்

கொரோனா விதிமீறல் தொடர்பாக இதுவரை 2 கோடியே 52 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 900 அபராதம் வசூல்- தமிழக காவல்துறை இயக்குநர் அலுவலகம் தகவல் + "||" + 2 crore 52 lakh 34 thousand 900 fines collected so far for corona violation - Tamil Nadu Director General of Police Office Information

கொரோனா விதிமீறல் தொடர்பாக இதுவரை 2 கோடியே 52 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 900 அபராதம் வசூல்- தமிழக காவல்துறை இயக்குநர் அலுவலகம் தகவல்