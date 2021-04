மாநில செய்திகள்

சென்னை நகரில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட தெருக்களின் எண்ணிக்கை 1,106 ஆக அதிகரிப்பு + "||" + In the city of Chennai Number of streets affected by corona infection Increase to 1,106

