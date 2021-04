தேசிய செய்திகள்

’ஸ்புட்னிக் வி’ கொரோனா தடுப்பூசிக்கு அனுமதி அளிக்க மத்திய அரசுக்கு நிபுணர் குழு பரிந்துரை + "||" + Sputnik Vaccine Cleared For Use In India By Experts

