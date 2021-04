தேசிய செய்திகள்

இதுபோன்ற ஒரு பிரதமரை இதற்கு முன்பு நான் பார்த்ததில்லை;நான் மிகவும் வெட்கப்படுகிறேன்- மம்தா பானர்ஜி + "||" + I am really sad and ashamed, I haven't seen this kind of PM who crosses the line while speaking mamata banerjee

