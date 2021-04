தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 11,491- பேருக்கு கொரோனா + "||" + 11,491 new COVID19 cases and 72 deaths reported in Delhi in the last 24 hours; case tally rises to 7,36,688

